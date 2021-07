Il Manchester United per ora fa muro alla formula del prestito per liberare Alex Telles verso la Roma. Il terzino brasiliano era infatti finito nel mirino della Roma come possibile sostituito di Leonardo Spinazzola, un rimpiazzo per il quale il gm Tiago Pinto non vuole spendere cifre esorbitanti. Lo United però chiede un trasferimento definitivo mentre la Roma punta al prestito con diritto di riscatto.