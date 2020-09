La stagione del Manchester United è iniziata nel modo peggiore, con una sconfitta casalinga per 3-1 contro il Crystal Palace. Sotto accusa è finito Victor Lindelof, protagonista in negativo in tutti i gol realizzati dagli ospiti. Dall’Inghilterra fanno sapere che i Red Devils non torneranno sul mercato per cercare un difensore centrale, Così si valuta il rientro di uno tra Rojo e Smalling, che comunque rimane in uscita. Tuttavia, secondo il sito “The Athletic”, visto che ad eccezione di Maguire la retroguardia dello United non dà certezze, il tecnico norvegese potrebbe presto cambiare idea sul difensore richiesto dalla Roma ma per il quale finora non è stato trovato l'accordo sul riscatto.