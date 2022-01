Boubacar Kamara, seguito con attenzione dalla Roma, può lasciare il Marsiglia a gennaio. Lo conferma il presidente dell'OM, Pablo Longoria, in conferenza stampa per la presentazione di Sead Kolasinac: "Per quanto riguarda Boubacar, abbiamo discusso molto. C'è rispetto reciproco, abbiamo discusso bene insieme. Con tutti. Logicamente, se le cose accadono e vanno bene per il giocatore e il club, tutto può succedere. Il rispetto è importante, vedremo la decisione per giugno. Non è piacevole avere un giocatore a fine contratto. Grande anche il rispetto di Boubacar per questo club".