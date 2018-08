Il Marsiglia continua il pressing su Kevin Strootman. Il centrocampista della Roma è il primo nome sulla lista dell'allenatore dei francesi Rudi Garcia. L'ex giallorosso ha sempre stimato l'olandese, già allenato nell'esperienza in Italia. Ieri, nella conferenza stampa di presentazione della partita che i suoi giocheranno domani contro il Rennes, a precisa domanda Garcia non ha chiuso la porta al ricongiungimento con il classe '90. Stuzzicato su un'uscita di qualche mese fa ("A gennaio disse che sarebbe andato a prendere Strootman anche in macchina..."), il tecnico francese ha glissato: "Abbiamo uno sponsor auto che ci permette di andare con la macchina in tanti paesi: Italia, Spagna, Inghilterra, Germania, Scozia. C'è bisogno di un centrocampista per sostituire Anguissa: abbiamo una lista di nomi, se non sarà il primo sarà il secondo o il terzo. Altrimenti faremo con quelli che abbiamo". Il Marsiglia, in continuo contatto con l'entourage di Strootman, sta provando a convincere l'olandese a lasciare Roma. L'ingaggio, complice la disponibilità economica di McCourt e la tassazione ridotta al 30% (sui giocatori provenienti da altri paesi), non sarebbe un problema per il club francese.