Anche il Friedkin Group partecipa alla festa giallorossa sui social. Dopo i tanti tweet pubblicati nelle ultime ore da tutto il mondo romanista, è arrivato quello che allo stesso tempo risultava essere il più atteso ma anche quello meno previsto: "I derby sono dove si fa la storia. Congratulazioni Roma per aver difeso la città in un Derby della Capitale da sempre. Forza Roma!". Questo il messaggio che il gruppo Friedkin ha voluto mandare, riprendendo anche un una frase di Josè Mourinho, a tutti i tifosi giallorossi ancora in estasi dopo il derby vinto ieri.