Nei giorni scorsi si era parlato di un interesse della Roma per Hakan Calhanoglu. I rossoneri pensano però a uno scambio con Cengiz Under che prenderebbe la strada opposta. Le valutazioni dei due giocatori, però, sarebbero diverse: il milanista è valutato 15-18 milioni, il giallorosso molto di più. Difficile possa andare in porto.