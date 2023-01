Questa sera a partire dalle 20.45 a San Siro andrà in scena il big match Milan-Roma gara valida per la 17esima giornata di Serie A. Ecco alcune statistiche e curiosità.



La Roma è la squadra contro cui il Milan ha vinto più partite di Serie A (78 in 174 precedenti); dall’altra parte i giallorossi hanno segnato complessivamente 95 gol in trasferta contro i rossoneri nella competizione, contro nessuna avversaria ne contano di più (95 centri fuori casa anche contro la Lazio).