La curafunziona. Un miracolo vero e proprio quello di Claudio che ha preso la Roma in zona retrocessione e l’ha portata davanti a Milan e Fiorentina. Ma c’è di più. Da quando è sulla panchina dei giallorossi sono 33 punti i conquistati (l’Inter è a 36) e nel 2025 non ha ancora mai perso in campionato.: nessuno ha fatto meglio. Dietro ci sono i nerazzurri fermi a 21. E contro l’Empoli è arrivato il dodicesimo risultato utile di fila. Un ruolino di marcia da scudetto per Ranieri che giovedì si gioca l’accesso ai quarti di finale di Europa League. Si riparte dal 2-1 dell’Olimpico contro l’Athletic Club.

ha raddrizzato la stagione e lo ha ammesso anche Mats Hummels: “In pochi mesi è cambiato tutto”. Ranieri non ha toccato la difesa a tre ma ha messo gli interpreti al posto giusto. Angeliño non ha più giocato centrale di sinistra ma solo come quinto di centrocampo. Ha rimessoal centro del progetto nonostante le ultime panchine. E ha rivitalizzato giocatori come Celik, Cristante,e Baldanzi. Inoltre, la gestione di Dybala è perfetta. Paulo è in una condizione fisica ottimale e sta giocando praticamente sempre. Turno di riposo contro l’Empoli per essere al 100% giovedì

– La forza è dellaè la coesione del gruppo come lo era stato con Mourinho nei primi due anni. Superata la tempesta Juric, il gruppo è tornato ad essere più unito che mai. Tutti i componenti della rosa danno il 100% per la Roma e Ranieri dà spazio a tutti. Ha utilizzato tutti i giocatori a disposizione tranne il secondo portiere Gollini. È tornato il sereno, ma soprattutto sono tornati i risultati. Laha trovato la quinta vittoria di fila: non succedeva dal 2017. Ed è tornata a vincere in trasferta: ha conquistato tre punti nelle ultime gare esterne con Udinese, Venezia, Parma e Empoli. Un miracolo targato

– Chi sarà il prossimo allenatore della Roma? Al momento nessuno lo sa, forse neanche Dan Friedkin che non si opporrebbe ad una permanenza di Claudio, anzi. Lo stesso vale per la squadra e per Ghisolfi. Ma il mister è stato chiaro: “Lasciatemi stare…”. Non ha intenzione di rimanere e il suo compito ora è quello di proporre ai Friedkin un nome per il prossimo anno. In lizza sempree Sarri. Ranieri ha promesso un top per la panchina. Per molti l’allenatore è già a Trigoria…