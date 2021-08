Saranno i norvegesi del Molde o il Trabzonspor di Bruno Peres e Gervinho il primo avversario della Roma in Conference League. Le date sono già segnate da tempo sul calendario: 19 fuori e 26 agosto il ritorno in casa. Giorni degli spareggi della neonata competizione. La sfida tra il Molde e turchi andrà, invece, in scena il 5 e 12 agosto. Quel giorno la Roma conoscerà il nome definitivo del suo primo avversario.