La Roma ha racimolato un solo punto in tre partite. Stando a quanto riferito da Tuttosport, hanno pesato anche gli infortuni. In neanche un mese di campionato, infatti, se contiamo anche il primo stop di Dybala in amichevole contro il Tolosa, i problemi muscolari sono stati già sette. Due volte si è fermato l’argentino, una Renato Sanches, Aouar e Zalewski, ai quali si sono aggiunti i rientri anticipati dall’Italia di Pellegrini e Mancini, anche loro per affaticamenti muscolare.