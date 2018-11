L’Arabia Saudita aveva un piano per il calcio italiano. O almeno un’idea: entrare nella Roma. Il progetto, come riporta La Repubblica, era assolutamente agli albori, ma la famiglia del principe bin Salman ha preso informazioni per capire se ci fossero margini per trattare le quote del club giallorosso. E l’idea nei mesi scorsi ha portato anche a dei contatti diretti tra emissari della famiglia reale e rappresentanti del presidente americano James Pallotta. Colloqui assolutamente informali e preliminari, che però sono serviti per avere una certezza: Pallotta non ha alcuna intenzione di vendere il club. Lo valuta almeno 1 miliardo – che equivale a dichiararlo non sul mercato e ha intenzione prima di tutto di portare a termine il progetto stadio