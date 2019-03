Carlo Maria Chiossi ha preso il posto di Marcello De Vito, arrestato con l'accusa di corruzione. Il nuovo consigliere comunale ha dichiarato in un'intervista al Messaggero: "Chi me lo ha fatto fare? Lo spirito di appartenenza al Movimento 5 Stelle. Sono un supplente, è vero: De Vito lo considero un amico, lo conosco dal 2012, sono molto dispiaciuto per quello che è successo. L’unica cosa che può aver impattato negativamente è questa vicenda. A me, che sono un tifoso della Lazio, può non importarmene nulla dello stadio della Roma...".