Non solo Rugani e Lovren. Dopo il turco Cetin, il direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi è alla ricerca dell'occasione giusta per completare il reparto difensivo a disposizione del tecnico Fonseca, ma il tempo stringe. In ribasso le quotazioni del centrale croato del Liverpool, che proprio quando l'intesa sembrava raggiunta ha giocato al rialzo, stabili quello dello juventino, che ha però una valutazione complessiva di 30 milioni di euro.



Ecco perché, secondo Il Corriere dello Sport, l'ex dirigente del Torino potrebbe bussare alla porta proprio dei granata per risolvere i suoi problemi. Complicatissimo convincere Cairo a cedere uno tra Izzo e Nkoulou, più abbordabile la pista che porta al brasiliano Lyanco, il cui futuro è legato a quello di Bonifazi, sempre nel mirino della Fiorentina.