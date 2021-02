La Roma ha scelto il suo nuovo direttore commerciale. Dopo l’addio di Calvo a viale Tolstoj si parlerà olandese. A guidare il comparto marketing sarà Max van den Doel. Un passato in Adidas e la laurea negli States all’università di Stanford disegnano un profilo di alto livello internazionale. Ad indirizzare i Friedkin verso di lui è stato proprio Calvo, che ha dovuto lasciare il ruolo di COO (Chief Operating Officer) per motivi famigliari. ​La Roma continua a cambiare pelle e parlerà anche olandese. La nuova sponsorship con New Balance è diventata anche ufficiale,