Roma, il nuovo ds può arrivare da Inter o Atalanta

Secondo Il Messaggero ci sarebbero anche i profili di Dario Baccin e Tony D’Amico tra quelli valutati dalla Roma per la poltrona di nuovo direttore sportivo, ruolo rimasto libero dopo l'addio del portoghese Tiago Pinto, avvenuto al termine del mercato di gennaio.



Dario Baccin dal 2 luglio 2017 occupa la carica di vicedirettore sportivo dell'Inter. Dopo essere cresciuto, come calciatore, nel settore giovanile della Juventus (1994-1996), Baccin gioca con le maglie di Cesena, Chievo, Ternana, Napoli, Ancona, Ascoli, Treviso e Rimini, squadra con la quale chiude la carriera nel 2009-10. Nel 2010 2010 consegue a Coverciano il diploma per direttore sportivo con il voto di 110/110 e poi inizia la sua carriera da dirigente: nel 2011-12 osservatore per il Siena, poi dal 2012 al 2017 è direttore dell'area tecnica e responsabile del settore giovanile del Palermo, per poi arrivare all'Inter nel 2017.



Tony D'Amico invece è un attuale dirigente dell'Atalanta ed ex direttore sportivo del Verona. Arrivato all'Atalanta il 1° luglio 2022 in qualità di Direttore Sportivo, D’Amico è uno dei dirigenti emergenti che più si è messo in luce in questi ultimi anni. Nell’Hellas Verona, dopo un periodo come Responsabile Scouting, dalla stagione 2018-2019 ha assunto l’incarico di Direttore Sportivo.