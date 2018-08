Ad inizio ritiro, Karsdorp aveva le idee chiare: “Può essere l’anno giusto per mostrare il mio valore”. Dopo due partite è ancora a 0 minuti, ma sembra essere arrivato il suo momento. Di Francesco - complice lo stop di Florenzi - lo ha provato nel 4-2-3-1, modulo più probabile per la sfida con il Milan. A Trigoria e fuori non vedono l’ora di vederlo correre sulla fascia. Durante l’estate, ‘Il Messaggero’, il tecnico ha lavorato molto sotto l’aspetto tattico con l’olandese, che deve migliorare nelle letture difensive. L’appuntamento a San Siro, è di quelli da non sbagliare. Il dramma sportivo è ormai alle spalle. Rick sogna di ripartire di slancio. Già domani.