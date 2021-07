L’area più gettonata dalla Roma per la realizzazione del nuovo stadio è quella dei Mercati Generali più Gazometro dalle parti di Ostiense e quindi vicino a Circo Massimo, come riporta Il Tempo. Quarantacinquemila posti ma impianto all’inglese: cioè accessibile più o meno solo con il trasporto pubblico. Rispetto alle altre due soluzioni (Velodromo, molto indietro nell’analisi e Stadio Olimpico) i Mercati Generali sono già ad un livello di approfondimento maggiore. Lo Stadio verrebbe realizzato al posto della Città dei Giovani. La Curva Sud si troverebbe sul lato verso la Basilica di San Paolo e la Nord lato Piramide. Per le due tribune si pensa ai nomi di Testaccio (invece di Monte Mario) e Garbatella (invece di Tevere).