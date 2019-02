Patrick Kluivert, ex attaccante del Milan, papà di Justin, esterno offensivo della Roma, parla dopo la vittoria giallorossa a gianlucadimarzio.com: "Ambientamento? Lui vuole giocare tutte le partite e deve lavorare per essere titolare. Di Francesco è l’allenatore giusto? (ride, n.d.r.) Non parlo di questo, ma è lui che lavora tutti i giorni con Justin. Ho già detto che avrei preferito rimanesse in Olanda, ma quando un figlio fa una scelta tu padre devi assecondarla. Se lo seguo? Lo faccio tutti i giorni"