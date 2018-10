Patrick Kluivert, papà di Justin, esterno offensivo della Roma, parla a La Liga Lowdown: “Il mio sogno è che possa firmare per il Barcellona e seguire le mie orme. E anche lui ha espresso questo desiderio sui media. Al momento la Roma è un buon club, lui si sente bene in una squadra con un mix di giocatori giovani ed esperti. Justin deve adesso giocare più partite e passare per nuovi step, ma vederlo ripercorrere le mie orme sarebbe bellissimo. Vederlo indossare la maglia blaugrana? Sarei molto più nervoso. Lui è tranquillo, sa controllare la pressione. Vedere tuo figlio giocare sul campo sul quale hai sempre giocato sarebbe strano, ma che bella sensazione!”.