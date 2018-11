Sono sempre più insistenti le voci di mercato che vogliono Perotti lontano da Trigoria già a partire da gennaio. Tra i club interessati all'esterno della Roma c'è anche il Boca Juniors, squadra in cui ha militato per un breve periodo nel 2014 e dove vorrebbe concludere la propria carriera. A confermare la volontà dell'attaccante giallorosso di tornare in Argentina è il padre Hugo il quale ha dichiarato a Radio Late: "A mio figlio piacerebbe tornare nel Boca, è in buone condizioni. Non stava bene nella sua precedente esperienza, non poteva giocare molto"