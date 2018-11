. E’ questo lo score finora di, l’ex Re Mida della Roma,. Colpa degli infortuni che non lo lasciano in pace da inizio stagione.. Ora l’argentino sta tornando gradualmente ad allenarsi in gruppo ma la strada verso una maglia da titolare appare davvero in salita, così come in salita è stato pure il pre campionato. A dimostrarlo purePerotti, infatti, è stato messo sul mercato dei cedibili fin da subito nonostante il rinnovo firmato appena un anno fa e un ruolo da titolare raramente in discussione. Monchi ha preferito i giovani. E quindi Under, Kluivert e (all’epoca) Malcom poi sfumato.Così come non sono andati a buon fine i sondaggi di. Perotti, infatti, non vuole tornare in Spagna (dove ha vissuto momenti difficili proprio a Siviglia) e a Roma (dove è nato anche il suo secondo figlio) si trova benissimo. Diego ha vissuto male quei giorni tanto da rivolgersi: “Quando cambia il vento intorno ad un atleta aumentano statisticamente gli infortuni di tipo non traumatico. C’è la possibilità che su di lui stia influendo la mancanza di fiducia. Diego ha perso un Mondiale per infortunio, immagino che un po’ di delusione per questo possa essere somatizzata. A livello inconscio sono cose che possono succedere“.Adesso Perotti punta a tornare a disposizione contro l’Udinese per tornare finalmente protagonista, almeno fino a Natale. A gennaio, infatti, il suo nome tornerà sul mercato visto che Monchi sta seguendo profiliLa difficoltà maggiore sta nel trovare chi può pagargli il lauto ingaggio da 3 milioni a stagione. I. Perotti, infatti, ha sempre dichiarato di voler finire la carriera nel suo club del cuore. Che sia già arrivato il momento.