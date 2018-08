L'eventuale cessione di Strootman a mercato chiuso sembra non avere un perché oltre ovviamente alla questione economica che porterebbe l'ennesima plusvalenza. I soldi che la Roma incasserebbe dal Marsiglia, però, rappresenterebbe un tesoretto per Monchi in vista del mercato invernale.



IL Sì DI EUSEBIO - Di Francesco non ha mai ritenuto Strootman incedibile. A centrocampo l'arrivo di Nzonzi e la voglia di visibilità del suo pupillo Lorenzo Pellegrini (oltre a Cristante, Pastore, Coric e Zaniolo) rappresentano infatti le armi ideali per supportare tre competizioni.





ESTERNO MANCINO - L'unico tassello mancante del mercato estivo è stato infatti quell'esterno destro di piede mancino che Di Francesco aspetta da più di un anno dopo aver sfiorato Mahrez e Malcolm. Quei soldi verrebbero messi sul piatto per arrivare alla cifra rotonda di 50 milioni necessari per prendere Bailey dal Bayer Leverkusen o Neres dall'Ajax. Basterà a calmare la rabbia dei tifosi?