Henrikh Mkhitaryan vorrebbe restare a Roma anche nella prossima stagione. La società giallorossa, però, non è disposta ad accontentare i Gunners, che chiedono 22 milioni di sterline per lasciar partire a titolo definitivo l'armeno, quest'anno in prestito. L'agente del giocatore Mino Raiola, però, ha pronta la soluzione: rinnovare il contratto con il club inglese per un altro anno, a cifre inferiori, e restare nella Capitale sempre con la formula del prestito. Lo riporta The Sun.