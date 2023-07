Secondo il Corriere dello Sport la Roma insiste per Frattesi. I giallorossi, che hanno in mano il 30% sulla futura rivendita e hanno ceduto Volpato e Missori per 10 milioni, potrebbero offrire un prestito oneroso da 10 milioni con obbligo di riscatto fissato 11 milioni più altri 3,5 di bonus (facilissimi) da versare la prossima stagione o quella successiva, per un totale di 35 milioni.