Lo stop causa emergenza coronavirus rientra nella casistica del “provvedimento di autorità pubbliche” e quindi la Roma- come tutte le società di calcio - non sarebbe tenuta a risarcire i tifosi. Anche se è probabile che la Lega stabilisca nelle prossime settimane un principio unico per tutti. Come riporta il Tempo, però, la Roma vuole venire incontro ai tifosi più affezionati e la prima idea dei dirigenti, da sviluppare e confermare, è quella di un credito offerto a coloro che vorranno abbonarsi per la prossima stagione.

Nel frattempo è già partito il rimborso per i 18mila biglietti venduti per Roma-Siviglia di Europa League,