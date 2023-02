Secondo il portale Relevo la Roma proverà a trattenere l'ex Liverpool Georginio Wijnaldum anche la prossima stagione. Restano da capire i termini e le eventuali spese, con la società giallorossa che visto il grave infortunio non ha potuto ancora valutarlo sul campo. Il prestito della scorsa estate era corredato da un diritto di riscatto che può diventare obbligo nel caso in cui il calciatore disputasse il 50% delle presenze e la Roma si qualificasse per la Champions League, con la prima eventualità che oggi sembra difficile da verificarsi. Per questo a fine stagione i due club si parleranno per cercare di capire su quali basi ridisegnare l'operazione.