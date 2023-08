La Roma si appresta ad iniziare il campionato di Serie A con una sola punta di ruolo, ovvero Andrea Belotti. Manca quindi il reale sostituto di Abraham e il nome più gettonato rimane quello di Duvan Zapata. Come riporta Il Corriere dello Sport, la trattativa alla fine dovrebbe andare in porto ma ancora non è stata trovata la quadra definitiva.