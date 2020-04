Maurizio Fanchini, head of club performance alla Roma, in un'intervista pubblicata dal sito del club giallorosso spiega perché ha più senso allenarsi a Trigoria piuttosto che in un parco: “Non conosco le realtà di tutti i club, ma penso che con un po' di organizzazione si possa cercare di avere una situazione controllata a livello di allenamento individuale. E' meglio fare attività dentro il centro sportivo, dalla Serie A alla Serie C. E' bene sfruttare le proprie strutture, per poter controllare gli accessi e dividere in gruppi le persone, mantenendo la sicurezza di tutti".



"Pensate a quante persone ci sono in giro - prosegue Fanchini -. Chiunque potrebbe avvicinarsi al calciatore, anche per solo per un saluto. Questo porterebbe al rischio di contagio per i cittadini e per i giocatori. Senza parlare dell'aspetto legato agli infortuni, perché un parco ha buche e terreni asfaltati".



Le modalità: “Accogliere i calciatori in gruppi, abbiamo tre campi di allenamento in erba naturale e questo vorrebbe dire avere sullo stesso terreno di gioco massimo tre giocatori per volta, tenendoli a distanza. Ognuno ha la sua camera e potrebbe farsi la doccia lì. In più, la nostra è una struttura chiusa e controllata, dove l'accesso sarà consentito solo ai pochi calciatori e al personale che deve lavorare in quel momento, senza creare situazioni ambigue. E prima si ricomincia, anche in forma individuale, meglio è. Prima di tutto per evitare infortuni, non solo per una questione di performance".