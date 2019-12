A margine della cerimonia dei Collari d'oro svoltosi alla sede del Coni a Roma è intervenuto il presidente della Spal Walter Mattioli il quale ha dato ancora fiducia al suo allenatore Semplici nonostante il ko di ieri contro la squadra di Fonseca. ''Il gruppo è unito, convintissimo come lo sono io che c'è la possiamo fare, quindi lavoreremo sodo per cambiare le cose. Serve più una vittoria importante che ci dia una spinta a livello di entusiasmo". Poi sulla possibilità di trasferimento di Petagna in giallorosso ha aggiunto: "No, resta qui con noi'. "La Serie A e' difficile, servono mezzi importanti. Abbiamo affrontato il modo di fare calcio come una famiglia sportiva. Facciamo fatica ma abbiamo i mezzi per restare in A. Siamo determinati".