C’è una finale da giocare, ma c’è pure un futuro da scrivere.lo sa e vuole che la prossima stagione sia decisamente meno complicata di quella attuale. Per questo lo Special One da qualche giorno ha aumentato il pressing sulla società in vista di un mercato che sulla carta è già iniziato. L’intervista a Sky Uk in cui ribadiva la mancata possibilità di investimenti comee gli elogi pubblici anon sono casuali. Così come non lo è la voglia di bruciare tutti per prendere Dybala a parametro zero. Il tecnico portoghese lo vuole, questo è anche abbastanza logico. Ma arrivarci è tutto un altro discorso.L’argentino, infatti, ha due priorità:che l’ex juventino ha giocato praticamente sempre. Due presupposti che i Friedkin oggi non possono dargli. E’ pur vero che finora i sondaggi dinon sono ancora conclusi (anche se si parla di un sì reciproco coi nerazzurri) e che in caso di alternative non gradite la Roma di Mourinho resta pur sempre un’opzione valida anche perché nella capitale sarebbe il giocatore più importante della rosa.e nonostante le smentite un primo contatto potrebbe esserci stato. La proposta verrà comunque ascoltata e valutata. Tuttavia al momento le ambizioni di Mou sembrano lontane dalla realizzazione. Magari il successo in Conference e ilpotrebbero convincere i Friedkin a farsi e fargli un regalo. Che sia Dybala oppure no.