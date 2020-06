Ieri è arrivata la prima mossa per cercare di migliorare la situazione economico-finanziaria della Roma nel breve termine. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’aumento di capitale tanto atteso non è arrivato, al suo posto sono arrivati invece 30 milioni (26 netti) da parte di Pallotta, con la formula di un prestito come anticipo dei crediti che arriveranno dalla vendita dei biglietti. Una notizia positiva per la Roma, ma nel frattempo il debito del club è destinato a crescere raggiungendo quota 330 milioni e rinviando quindi il problema di qualche mese.