La Roma mette a segno il primo colpo del suo calciomercato estivo. E lo ha fatto su precisa indicazione di Josè Mourinho. Dopo settimane di corteggiamenti, infatti, la Roma ha trovato l'accordo per portare Nemanja Matic nella Capitale. Il serbo firmerà un contratto di un anno con l'opzione di prolungarlo anche per la stagione successiva. L'annuncio potrebbe essere dato domani, a poche ore dall'addio di Mkhitaryan.



DETTAGLI - Stipendio da circa 6 milioni ma attutito dal Decreto Crescita e comunque digeribile dopo l'addio di Mkhitaryan. All'entourage di Matic anche un premio alla firma. Il serbo è è giocatore fortemente voluto da Mourinho per aumentare la leadership e l'esperienza della rosa giallorossa. I due hanno lavorato insieme sia al Chelsea sia al Manchester United e recentemente lo Special One aveva speso parole al miele per lui.