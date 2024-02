Roma, il primo giorno di Baldanzi: visite mediche poi firma e allenamento

La prima giornata da romanista di Tommaso Baldanzi è iniziata all'alba. Il talento dell'Under 21 ieri è arrivato a Roma e ha soggiornato una notte all’Hotel Hilton nel quartiere EUR dove si stanno svolgendo gli ultimi giorni di calciomercato. Stamattina alle 8 in punto è arrivato alla clinica Villa Stuart, nella zona nord della città, per svolgere le visite mediche che potranno poi dare il definitivo via libera alla firma del contratto da quattro anni e mezzo. Maglione nero e sorriso emozionato, Baldanzi si è fermato con i cronisti per qualche scatto prima di entrare nella struttura.



LA GIORNATA - Tra qualche ora verrà annunciato dal club e rilascerà le prime dichiarazioni prima di svolgere la seduta di allenamento con i suoi nuovi compagni e agli ordini di Daniele De Rossi che lo ha voluto con forza in questi giorni. La trattativa con l'Empoli per portare a Roma Baldanzi è terminata ieri pomeriggio e ha portato alla fumata bianca favorita anche dalle cessioni di Belotti e Kumbulla a Fiorentina e Sassuolo. Il classe 2003 alloggerà in questi primi giorni in un Hotel non lontano da Trigoria.



L'AFFARE - Si tratta di un affare a titolo definitivo per 15 milioni complessivi comprensivi di bonus e una percentuale che oscilla negli anni tra il 10% e il 20% sulla futura rivendita del ragazzo che avrà modo di giocare col suo idolo Dybala. Almeno fino a giugno. Tiago Pinto, nelle ultime ore ha regalato a De Rossi il terzo acquisto - dopo Huijsen e Angeliño- di questa sessione invernale, che si è rivelata scoppiettante e ricca di colpi di scena.