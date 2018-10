29 - Ci sono stati 29 passaggi nella costruzione del primo gol della @OfficialASRoma segnato da Edin #Dzeko: un record in #ChampionsLeague da ottobre 2017 (Lucas Digne in Barcellona - Celtic, anche in quel caso 29). Geometrie.#RomaCSKA pic.twitter.com/RsRV73wCbY — OptaPaolo (@OptaPaolo) 23 ottobre 2018

Ci sono stati 29 passaggi nella costruzione del primo gol della Roma segnato da Edin Dzeko: un record in Champions League da ottobre 2017 (Lucas Digne in Barcellona-Celtic, anche in quel caso 29). Geometrie.