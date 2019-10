Per la Roma contro la Samp è arrivato il record negativo di tiri (9) e tiri nello specchio (1) sotto la gestione Fonseca in tutte le competizioni. Addirittura la prima conclusione nello specchio della porta per i giallorossi è arrivata appena al 79° minuto di gioco, con Edin Dzeko: era da aprile 2018 dalla gara con la Lazio (al 90°) che i capitolini non effettuavano il primo tiro in porta così tardi nel corso di un match di Serie A.