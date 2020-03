Paulo Fonseca, allenatore della Roma, non è contento di una cosa in casa giallorossa. Come scrive il Corriere della Sera, il portoghese deve fare conti con 5 terzini: Bruno Peres, Santon, Zappacosta, Kolarov e Spinazzola, più due che sono andati via in prestito (Florenzi e Kolarov). E questo, abbinato allo scarso rendimento di ognuno (Zappacosta escluso, in quanto infortunato), lo costringe continuamente a cambiare.