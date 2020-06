In casa Roma il futuro di Patrick Schick continua a tenere banco. Il riscatto è fissato a 29 milioni ma il Lipsia non sta andando oltre i 25 dopo aver fatto addirittura un tentativo a 20. Lo sconto è necessario, ma Petrachi non vuole concederlo e anche oggi ha ribadito come il giocatore abbia altre offerte. Tutto vero, in un gioco di botta e risposta che però nasconde una verità ed è la strategia che il Lipsia sta portando avanti.