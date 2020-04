Il professor Mariani, chirurgo di Villa Stuart che ha recentemente visitato Niccolò Zaniolo, centrocampista della Roma, parla a la Gazzetta dello Sport dei tempi di recupero del numero 22 giallorosso: “Se il campionato ricominciasse a giugno, come tanti sperano, so che l’ultima giornata si disputerebbe a luglio nella gara contro la Juventus. Può essere che Nicolò sia in campo in quella gara, almeno per qualche minuto”.