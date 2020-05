Nicolò Zaniolo continua il suo percorso di recupero dall’infortunio subito contro la Juventus. Sul suo rientro è intervenuto il professor Mariani, che ha parlato con La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole. “Sta rispettando perfettamente i tempi di recupero che avevamo previsto per lui nelle tabelle. Lui è un talento naturale, perciò non mi sorprende che sia già tornato a toccare il pallone. D’altronde, fin dal momento del suo infortunio, è stato sempre focalizzato sul rientro in campo.