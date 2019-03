C'è ottimismo per il rinnovo di Zaniolo con la Roma, ma le sirene non smettono di suonare. E ad affascinare Nicolò non sono tanto juventine quanto quelle provenienti da Madrid, sponda Real. I Blancos vogliono rinnovare una squadra troppo vecchia, lo dimostrano gli acquisti recendi di Diaz e Vinicius Junior. Il prossimo obiettivo è proprio Zaniolo per il quale potrebbe sborsare più di 70 milioni.