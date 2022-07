Georginio Wijnaldum è stato accostato alla Roma. Non è la prima volta per l'olandese che piaceva ai giallorossi e non solo quando ancora giocava al Newcastle. La dirigenza del PSG lo ha messo sul mercato e tra le squadre interessate è spuntata proprio la Roma a caccia del grande colpo a centrocampo. Wijnaldum arrivato nella Capitale francese nell'estate del 2021 a parametro zero, è stato proposto dal club parigino alla società giallorossa.



OSTACOLO - Ma la trattativa non sembra affatto facile anche in caso di prestito con diritto di riscatto. Lo scoglio che potrebbe rallentare l'operazione è rappresentato dall'elevato ingaggio da quasi 9 milioni che l'olandese percepisce fino al 2024. Il Decreto Crescita abbasserebbe di molto la quota ma servirebbe comunque l'intervento del Psg.