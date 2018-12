Non c’è solo la Roma su Julian Weigl. Il centrocampista del Borussia Dortmund, in rotta con il club, è un’occasione che fa gola a molti, soprattutto a chi lo conosce bene. Come riporta Bild, il tecnico del PSG Tuchel avrebbe fatto il suo nome in sede di mercato. L’allenatore, con Rabiot in uscita, è in cerca di un “numero 6” da affiancare a Marco Verratti, e Julian Weigl potrebbe essere l’uomo giusto da portare a Parigi. Con l’opzione prestito di 18 mesi, il centrocampista è un colpo low cost per gennaio che sta studiando anche il Siviglia. Se Monchi vorrà prenderlo dovrà muoversi in fretta