Settimana decisiva per il futuro di Eldor Shmourodov. Stando a quanto riportato da Tuttosport, nei prossimi giorni Tiago Pinto incontrerà l’entourage dell’attaccante uzbeko per fare il punto della situazione. Il giocatore ha già dato il via libero per il suo trasferimento al Torino, da tempo in pressing sul centravanti, ma la Roma lascerà partire il classe ‘95 solo con l’inserimento dell’obbligo di riscatto da parte dei granata.