Nicolò Zaniolo è una delle migliori sorprese che la Serie A 2018/19 sta regalando. Arrivato come un talento per il futuro alla Roma nell'ambito dell'operazione che ha portato Radja Nainggolan all'Inter, il classe '99 è invece riuscito a imporsi fin da subito in prima squadra, diventando un elemento irrinunciabile per Eusebio Di Francesco, che decise di lanciarlo titolare contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu, per il suo debutto in maglia giallorossa.



IL REAL CI PROVA - E proprio le Merengues, ora, sono molto attente al futuro di Zaniolo. Come riportano diversi media spagnoli, il club del presidente Florentino Perez è pronto a presentare un'offerta alla Roma per il centrocampista, che Monchi però non ha alcuna intenzione di perdere e, anzi, vuole blindare con un rinnovo di contratto.