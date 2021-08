nella prima stagione in giallorosso, Borja Mayoral potrebbe già partire: il Real Madrid pensa che con l'arrivo di Tammy Abraham ed Eldor Shomurodov lo spagnolo non possa più trovare spazio. In questa stagione, infatti, non ha giocato nemmeno un minuto. Secondo quanto riporta AS, i Blancos sarebbero alla ricerca di un'altra squadra dove mandare l'attaccante affinché possa giocare. In testa ci sarebbe il Crystal Palace, seguito dalla Fiorentina.