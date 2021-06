Steven Nzonzi torna alla Roma. Per il momento, ovviamente, perché ora Tiago Pinto dovrà trovargli un'altra sistemazione. Intanto chi ha preso la prima decisione ufficiale è il Rennes, dove il centrocampista giocava da un anno e mezzo in prestito. Il club francese - riporta L'Équipe - ha deciso di non acquistarlo e di non tenerlo in rosa anche la prossima stagione.