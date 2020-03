Mkhitaryan ha cambiato volto alla squadra di Fonseca,che ora non ha intenzione di farne a meno, neanche per la prossima stagione. L'armeno, però, è solo in prestito secco dall’Arsenal. I giallorossi hanno intenzione diintavolare una trattativa per il riscatto di Mkhitaryan. Ad ora la richiesta dei ‘Gunners’ è ancora alta, si parla di 20 milioni di euro, ma la Roma è decisa a sfruttare anche i buoni rapporti con Mino Raiola, agente proprio del trequartista armeno.