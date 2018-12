La Roma non prosegue il ritiro punitivo. Dopo la sconfitta in Champions contro il Viktoria Plzen, la squadra ha fatto rientro nella capitale intorno all’una e mezza di notte, per poi dirigersi a Trigoria dove ha dormito. Dopo la notte di riflessione, è arrivata la decisione della società, che ha scelto di far terminare qui il ritiro: dopo la seduta d’allenamento alle 11, i calciatori rientreranno regolarmente a casa e faranno la spola con Trigoria fino a sabato, quando resteranno al Fulvio Bernardini alla vigilia della delicatissima partita col Genoa. “Non so se sia utile”, ha detto ieri Florenzi in zona mista da Plzen. La scelta è stata condivisa da Di Francesco e dalla società, entrambi convinti che sia più utile dare qualche ora di riflessione per conto proprio ai calciatori.