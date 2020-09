È iniziato il secondo giorno dei Friedkin a Roma. Dopo la visita di ieri a Trigoria, nella quale hanno conosciuto Fonseca e il resto della squadra ha fatto di nuovo tappa a Trigoria, dove la squadra si è allenata alle 10. Fienga e Calvo oggi si sottoporranno ai tamponi di rito, dopodiché potranno accompagnare i nuovi proprietari nei primi passi nel club.





Ore 11.30 – Dan Friedkin e la sua delegazione resterà a lavorare a Trigoria. Per il momento non è previsto un passaggio dagli uffici all’Eur di viale Tolstoj.



Ore 9.45 – Le Mercedes con Dan Friedkin Friedkin sono arrivate a Trigoria. Assisteranno all’allenamento della squadra previsto alle 10.



Ore 9.30 – A Trigoria è già arrivato Eric Williamson, che sta aspettando Dan Friedkin. Altra giornata di incontri per i nuovi proprietari.