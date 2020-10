Qualche settimana fa era solo un rumors dei tanti. Ora è praticamente fatta. Come riporta la maggior parte dei media nostrani, la Roma pare che abbia concluso per Borja Mayoral. Si tratta del secondo scippo alla Lazio (anche se questo in maniera più contenuta rispetto a Kumbulla). A inizio agosto scorso infatti i biancocelesti sembravano averlo bloccato, ma la mancata partenza di Caicedo ha fatto sfumare tutto. Così, a qualche giorno dalla fine del mercato, Borja Mayoral arriverà nella capitale, ma sponda giallorossa. Si tratta di un prestito biennale. La Roma potrà riscattare il giocatore per 15 milioni di euro nel 2021 e per 20 milioni nel 2022.